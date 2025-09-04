OZ
    Қозоғистонда доллар курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 539,29 тенге, сотиш — 541,10 тенге;

    евро: сотиб олиш — 626,12 тенге, сотиш — 630,56 тенге;

    рубль 6,59 - 6,70 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 537,97 тенгедан сотиб олинади, 543,00 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 624,00 тенге, сотиш — 634,00 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,63 тенге, сотиш — 6,74 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 538,77 тенгедан сотиб олинади, 541,77 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 625,14 тенге, сотиш — 630,05 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,58 тенге, сотиш — 6,67 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 540,18 тенге, 1 евро — 628,93 тенге, 1 рубль — 6,68 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 3 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

