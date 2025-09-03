OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:41, 03 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар курси қандай

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг курслари тақдим этилди.

    Курс валют валюта бағамы
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш - 538,61 тенге, сотиш - 540,52 тенге;

    - евро: сотиб олиш - 625,47 тенге, сотиш - 630,07 тенге;

    - рубль 6,57 ва 6,69 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 537,00 тенгега сотиб олинади, 542,00 тенгега сотилмоқда;

    - евро: сотиб олиш - 624,00 тенге, сотиш - 634,00 тенге;

    - рубль: сотиб олиш - 6,63 тенге, сотиш - 6,74 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар 538,70 тенгедан сотиб олинади, 541,70 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 624,91 тенге, сотиш — 629,87 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,61 тенге, сотиш — 6,67 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 539,55 тенге, 1 евро – 627,55 тенге, 1 рубль – 6,7 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 2 сентябрь кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,95 тенгега ошиб, 539,55 тенгени ташкил этган.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!