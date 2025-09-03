Бугун Қозоғистонда доллар курси қандай
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг курслари тақдим этилди.
Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш - 538,61 тенге, сотиш - 540,52 тенге;
- евро: сотиб олиш - 625,47 тенге, сотиш - 630,07 тенге;
- рубль 6,57 ва 6,69 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 537,00 тенгега сотиб олинади, 542,00 тенгега сотилмоқда;
- евро: сотиб олиш - 624,00 тенге, сотиш - 634,00 тенге;
- рубль: сотиб олиш - 6,63 тенге, сотиш - 6,74 тенге.
Чимкентда:
— доллар 538,70 тенгедан сотиб олинади, 541,70 тенгедан сотилади;
— евро: сотиб олиш — 624,91 тенге, сотиш — 629,87 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,61 тенге, сотиш — 6,67 тенге.
Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 539,55 тенге, 1 евро – 627,55 тенге, 1 рубль – 6,7 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 2 сентябрь кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,95 тенгега ошиб, 539,55 тенгени ташкил этган.