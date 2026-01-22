OZ
    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Фото: Pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 506,47 тенге, сотиш — 508,75 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 591,69 тенге, сотиш — 596,26 тенге;

    — рубль 6,43-6,54 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 505,97 тенге, сотиш — 512,94 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 590,00 тенге, сотиш — 599,98 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,30 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 506, 72 тенге, сотиш — 508,87 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 591,85 тенге, сотиш — 596,78 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,47 тенге, сотиш — 6,54 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 506,7 тенге, 1 евро — 593,14 тенге, 1 рубль — 6,53 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 21 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
