    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    курс валют. валюта, доллар, тенге
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 508,25 тенге, сотиш — 510,88 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 591,70 тенге, сотиш — 596,41 тенге;

    — рубль 6,42-6,53 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 506,01 тенге, сотиш — 513,07 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 589,91 тенге, сотиш — 599,85 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,30 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 508, 42 тенге, сотиш — 510,52 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 591,30 тенге, сотиш — 596,88 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,47 тенге, сотиш — 6,54 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 507,05 тенге, 1 евро — 594,82 тенге, 1 рубль — 6,51 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 20 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

