Қозоғистонда доллар 508-514 тенге оралиғида сотилмоқда
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида чет эл валюталари курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш пунктларида:
— доллар: сотиб олиш — 508,72 тенге, сотиш — 511,09 тенге;
— евро: сотиб олиш — 590,91 тенге, сотиш — 595,67 тенге;
— рубль 6,42 — 6,53 тенге оралиғида савдоланмоқда;
— юань: сотиб олиш — 73,76 тенге, сотиш — 76,53 тенге.
Астанадаги валюта айирбошлаш пунктларида:
— доллар: сотиб олиш — 507,00 тенге, сотиш — 514,00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 589,00 тенге, сотиш — 601,90 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,30 тенге, сотиш — 6,60 тенге;
— юань: сотиб олиш — 74,11 тенге, сотиш — 78,09 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 19 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.