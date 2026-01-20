OZ
    Қозоғистонда доллар 508-514 тенге оралиғида сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида чет эл валюталари курси тақдим этилди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш пунктларида:

    — доллар: сотиб олиш — 508,72 тенге, сотиш — 511,09 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 590,91 тенге, сотиш — 595,67 тенге;

    — рубль 6,42 — 6,53 тенге оралиғида савдоланмоқда;

    — юань: сотиб олиш — 73,76 тенге, сотиш — 76,53 тенге.

    Астанадаги валюта айирбошлаш пунктларида:

    — доллар: сотиб олиш — 507,00 тенге, сотиш — 514,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 589,00 тенге, сотиш — 601,90 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,30 тенге, сотиш — 6,60 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 74,11 тенге, сотиш — 78,09 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 19 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

