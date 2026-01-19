Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида чет эл валюталари курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш пунктларида:
— доллар: сотиб олиш — 511,00 тенге, сотиш — 513,27 тенге;
— евро: сотиб олиш — 592,85 тенге, сотиш — 598,50 тенге;
— рубль 6,43 — 6,53 тенге оралиғида савдоланмоқда;
— юань: сотиб олиш — 73,80 тенге, сотиш — 76,96 тенге.
Астанадаги валюта айирбошлаш пунктларида:
— доллар: сотиб олиш — 510,62 тенге, сотиш — 517,53 тенге;
— евро: сотиб олиш — 591,02 тенге, сотиш — 600,96 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге;
— юань: сотиб олиш — 74,08 тенге, сотиш — 78,11 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 16 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.