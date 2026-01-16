OZ
    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Число долларовых миллиардеров в мире достигло рекордного уровня
    Фото: arbyreed / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 510,60 тенге, сотиш — 512,79 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 593,62 тенге, сотиш — 597,99 тенге;

    — рубль 6,42-6,53 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 510,00 тенге, сотиш — 516,97 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 591,04 тенге, сотиш — 601,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,65 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 511, 13 тенге, сотиш — 513,20 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 593,43 тенге, сотиш — 598,62 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,44 тенге, сотиш — 6,51 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 510,95 тенге, 1 евро — 594,49 тенге, 1 рубль — 6,5 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 15 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

