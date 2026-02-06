Қозоғистонда доллар 493-500 тенге оралиғида сотилмоқда
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида чет эл валюталари курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш пунктларида:
— доллар: сотиб олиш — 493,61 тенге, сотиш — 496,60 тенге;
— евро: сотиб олиш — 582,23 тенге, сотиш — 587,59 тенге;
— рубль 6,41 — 6,53 тенге оралиғида савдоланмоқда;
— юань: сотиб олиш — 71,15 тенге, сотиш — 74,77 тенге.
Астанадаги валюта айирбошлаш пунктларида:
— доллар: сотиб олиш — 493,00 тенге, сотиш — 500,00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 581,00 тенге, сотиш — 591,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,30 тенге, сотиш — 6,60 тенге;
— юань: сотиб олиш — 72,50 тенге, сотиш — 76,89 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 5 февраль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.