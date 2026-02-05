OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:36, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 492,82 тенге, сотиш — 500,32 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 587,00 тенге, сотиш — 593,11 тенге;

    — рубль 6,41 — 6,55 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 496,30 тенге, сотиш — 503,30 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 584,27 тенге, сотиш — 594,27 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,28 тенге, сотиш — 6,58 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 497,72 тенге, сотиш — 500,17 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 588,67 тенге, сотиш — 594,97 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,44 тенге, сотиш — 6,53 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 498,65 тенге, 1 евро — 589,06 тенге, 1 рубль — 6,49 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 4 февраль куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубл
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!