    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 501,11 тенге, сотиш — 503,75 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 592,12 тенге, сотиш — 597,00 тенге;

    — рубль 6,45-6,57 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 493,37 тенге, сотиш — 506,93 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 590,99 тенге, сотиш — 600,91 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,65 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 502,03 тенге, сотиш — 504,31 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 592,38 тенге, сотиш — 598,66 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,49 тенге, сотиш — 6,57 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 503,44 тенге, 1 евро — 593,35 тенге, 1 рубль — 6,55 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 3 февраль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

