OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:37, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 504,47 тенге, сотиш — 506,78 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 596,43 тенге, сотиш — 600,98 тенге;

    — рубль 6,45-6,59 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 502,00 тенге, сотиш — 509,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 593,99 тенге, сотиш — 603,97 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,65 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 504, 61 тенге, сотиш — 506,76 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 595,94 тенге, сотиш — 601,85 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,51 тенге, сотиш — 6,59 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 505,17 тенге, 1 евро — 599,54 тенге, 1 рубль — 6,59 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 2 февраль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!