Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
— доллар: сотиб олиш — 502,32 тенге, сотиш — 504,61 тенге;
— евро: сотиб олиш — 594,99 тенге, сотиш — 599,63 тенге;
— рубль 6,45-6,58 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 499,02 тенге, сотиш — 506,00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 591,04 тенге, сотиш — 601,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге.
Чимкентда:
— доллар: сотиб олиш — 502, 37 тенге, сотиш — 504,45 тенге;
— евро: сотиб олиш — 595,37 тенге, сотиш — 601,89 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,53 тенге, сотиш — 6,61 тенге.
Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 501,02 тенге, 1 евро — 597,27 тенге, 1 рубль — 6,59 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 30 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.