    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 502,32 тенге, сотиш — 504,61 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 594,99 тенге, сотиш — 599,63 тенге;

    — рубль 6,45-6,58 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 499,02 тенге, сотиш — 506,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 591,04 тенге, сотиш — 601,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 502, 37 тенге, сотиш — 504,45 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 595,37 тенге, сотиш — 601,89 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,53 тенге, сотиш — 6,61 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 501,02 тенге, 1 евро — 597,27 тенге, 1 рубль — 6,59 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 30 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

