Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида чет эл валюталари курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш пунктларида:
— доллар: сотиб олиш — 501,72 тенге, сотиш — 504,04 тенге;
— евро: сотиб олиш — 599,17 тенге, сотиш — 603,75 тенге;
— рубль 6,50 — 6,62 тенге оралиғида савдоланмоқда;
— юань: сотиб олиш — 73,29 тенге, сотиш — 75,98 тенге.
Астанадаги валюта айирбошлаш пунктларида:
— доллар: сотиб олиш — 501,93 тенге, сотиш — 508,90 тенге;
— евро: сотиб олиш — 597,00 тенге, сотиш — 607,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге;
— юань: сотиб олиш — 74,20 тенге, сотиш — 78,46 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 29 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.