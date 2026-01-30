OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида чет эл валюталари курси тақдим этилди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш пунктларида:

    — доллар: сотиб олиш — 501,72 тенге, сотиш — 504,04 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 599,17 тенге, сотиш — 603,75 тенге;

    — рубль 6,50 — 6,62 тенге оралиғида савдоланмоқда;

    — юань: сотиб олиш — 73,29 тенге, сотиш — 75,98 тенге.

    Астанадаги валюта айирбошлаш пунктларида:

    — доллар: сотиб олиш — 501,93 тенге, сотиш — 508,90 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 597,00 тенге, сотиш — 607,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 74,20 тенге, сотиш — 78,46 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 29 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

