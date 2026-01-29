Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш пунктларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш пунктларида ўртача курс қуйидагича:
— доллар: сотиб олиш — 503,00 тенге, сотиш — 505,5 тенге;
— евро: сотиб олиш — 601,41 тенге, сотиш — 606,41 тенге;
— рубль 6,48 - 6,60 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш пунктларида:
— доллар: сотб олиш — 502,99 тенге, сотиш — 509,91 тенге;
— евро: сотиб олиш — 596,91 тенге, сотиш — 606,93 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге.
Чимкентда:
— доллар: сотиб олиш — 504,05 тенге, сотиш — 506,09 тенге;
— евро: сотиб олиш — 597,14 тенге, сотиш — 603,90 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,54 тенге, сотиш — 6,61 тенге.
Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 503,9 тенге, 1 евро — 603,32 тенге, 1 рубль — 6,61 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 28 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков