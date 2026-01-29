OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш пунктларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш пунктларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 503,00 тенге, сотиш — 505,5 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 601,41 тенге, сотиш — 606,41 тенге;

    — рубль 6,48 - 6,60 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш пунктларида:

    — доллар: сотб олиш — 502,99 тенге, сотиш — 509,91 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 596,91 тенге, сотиш — 606,93 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 504,05 тенге, сотиш — 506,09 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 597,14 тенге, сотиш — 603,90 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,54 тенге, сотиш — 6,61 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 503,9 тенге, 1 евро — 603,32 тенге, 1 рубль — 6,61 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 28 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

