    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    курс валют. валюта, доллар, тенге
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 503,65 тенге, сотиш — 505,99 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 594,60 тенге, сотиш — 599,23 тенге;

    — рубль 6,46-6,57 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 501,94 тенге, сотиш — 508,93 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 592,94 тенге, сотиш — 602,93 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,65 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 504, 05 тенге, сотиш — 506,16 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 592,76 тенге, сотиш — 598,10 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,51 тенге, сотиш — 6,58 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 502,27 тенге, 1 евро — 597,15 тенге, 1 рубль — 6,57 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 27 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

