11:39, 06 Февраль 2026 | GMT +5
Қозоғистонда бизнес фаолияти ўсишга қайтди
ASTANA. Kazinform – 2026 йил январь ойида Қозоғистонда бизнес фаолияти яхшиланди ва ижобий ҳолатга қайтди. Бу ҳақда Миллий банкнинг пул-кредит сиёсати департаменти директори Рустем Оразалин маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
Бизнес фаоллиги индекси ўтган йилнинг декабрь ойидаги 49,9 дан 50,8 ни ташкил этди.
ҚР Миллий банки секторлар бўйича қиёсий маълумотларни тақдим этди:
- хизматлар ўсишни бошлади ва 52,1 га етди (декабрда 49,0);
- ишлаб чиқариш ва савдо ўсишда давом этди ва мос равишда 50,8 ва 50,3 га етди (декабрда 52,0 ва 51,3);
- қурилиш яхшиланди, бироқ салбий кўрсаткичда қолмоқда - 47,1 (декабрда - 45,4);
- тоғ-кон саноати бироз пасайиб, 49,1 га етди (декабрда 49,4).
Бизнес-муҳити индекси (БМИ) 4,4 ни ташкил этди (декабрь ойида 5,2 эди), бу эса бизнес юритишнинг жорий ва келгусидаги шартларини баҳолашнинг пасайганини акс эттиради.
Талаб динамикаси деярли барча соҳаларда яхшиланди, ишлаб чиқаришдан ташқари, талаб ўсиши секинлашган соҳаларда. Бизнес циклининг "соати" кўрсаткичи тикланиш ва ўсиш ўртасидаги чегарада.