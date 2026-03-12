Қозоғистонда бир грамм олтин қанча туради
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда олтин нархи бир грамм учун 81 774,20 тенгега тушди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Миллий банк маълумотларига кўра, 12 март куни эрталаб бир грамм олтиннинг нархи 81 774,20 тенгени ташкил этди.
Ўтган ҳафта қимматбаҳо металнинг нархи 84 355,16 тенгени ташкил этган эди.
АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳужумларидан сўнг Яқин Шарқдаги можаронинг кучайиши фонида, инвесторлар томонидан анъанавий равишда ҳимоявий актив сифатида қараладиган олтин нархи ошди.
Бозор маълумотларига кўра, олтиннинг спот нархи 2 мартда 0,4% га ўсиб, бир унцияси учун 5 297,31 долларни ташкил этди, бу фойда олгандан кейин қисман тузатилди, чунки савдо пайтида ўсиш илгари 2% дан ошган эди. Аввалроқ, 29 январда металл нархи рекорд даражадаги бир унцияси учун 5 594,82 долларга етди.
Аввал хабар қилинганидек, Қозоғистон глобал нархларнинг ошиши фонида дунёда иккинчи энг йирик олтин харидорига айланди. 2025 йилда Қозоғистон 57 тонна олтин сотиб олди ва сотиб олиш ҳажми бўйича дунёда иккинчи ўринни эгаллади.
Шу билан бирга, Қозоғистон сўнгги олти йил ичида 44,4 тонна соф камайиш билан энг кўп сотувчига айланди.
2022 йилдан 2024 йилгача Миллий банк ликвидликни сақлаб қолиш ва захираларини диверсификация қилиш учун 118,3 тонна олтин сотди.