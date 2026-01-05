12:42, 05 Январь 2026 | GMT +5
Қозоғистонда бензин, дизель ёқилғиси ва автомобиль газининг нархлари
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархлари ҳудудга ва маълум бир ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб фарқ қилади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
5 январь ҳолатига кўра, нархлар диапазони қуйидагича:
АИ-92
- Астана: 237-238 тенге/л
- Алмати: 237-239 тенге/л
- Чимкент: 221-225 тенге/л
АИ-95
- Астана: 301-309 тенге/л
- Алмати: 306-313 тенге/л
- Чимкент: 292-297 тенге/л
АИ-98
- Астана: 328-360 тенге/л
- Алмати: 329-375 тенге/л
- Чимкент: 303-349 тенге/л
Дизель ёқилғиси
- Астана: 327-333 тенге/л
- Алмати: 330-335 тенге/л
- Чимкент: 325-333 тг/л
Газ
- Астана: 112 тенге/л
- Алмати: 112 тенге/л
- Чимкент: 102 тенге/л
5 январь ҳолатига кўра, валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача белгиланган курсларини бу ердан ўқиш мумкин.