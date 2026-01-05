OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:37, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 509,86 тенге, сотиш — 513,89 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 593,90 тенге, сотиш — 602,08 тенге;

    — рубль 6,14 - 6,38 тенге орасида сотилмоқда.

    —юань 72,45 - 75,20 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 507,37 тенге, сотиш — 514,40 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 592,95 тенге, сотиш — 602,91 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,16 тенге, сотиш — 6,47 тенге.

    —юань: сотиб олиш - 72,46 тенге, сотиш - 77,09 тенге.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Валюта Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!