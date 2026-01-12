OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:45, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда бензин, дизель ёқилғиси ва автомобиль газининг нархлари

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархлари ҳудудга ва маълум бир ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб фарқ қилади, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы
    Фото: Kazinform

    12 январь ҳолатига кўра, нархлар диапазони қуйидагича:

    АИ-92

    Астана: 237-238 тенге/л

    Алмати: 237-239 тенге/л

    Чимкент: 221-225 тенге/л

    АИ-95

    Астана: 301-309 тенге/л

    Алмати: 306-313 тенге/л

    Чимкент: 292-297 тенге/л

    АИ-98

    Астана: 328-365 тенге/л

    Алмати: 329-375 тенге/л

    Чимкент: 328-359 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    Астана: 327-333 тенге/л

    Алмати: 330-335 тенге/л

    Чимкент: 333 тг/л

    Газ

    Астана: 112 тенге/л

    Алмати: 112 тенге/л

    Чимкент: 102 тенге/л

    12 январь ҳолатига кўра, валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача белгиланган курсларини бу ердан ўқиш мумкин.

    Теглар:
    Газ Нарх-наво Бензин Ҳудудлар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!