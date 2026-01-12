09:45, 12 Январь 2026 | GMT +5
Қозоғистонда бензин, дизель ёқилғиси ва автомобиль газининг нархлари
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархлари ҳудудга ва маълум бир ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб фарқ қилади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
12 январь ҳолатига кўра, нархлар диапазони қуйидагича:
АИ-92
Астана: 237-238 тенге/л
Алмати: 237-239 тенге/л
Чимкент: 221-225 тенге/л
АИ-95
Астана: 301-309 тенге/л
Алмати: 306-313 тенге/л
Чимкент: 292-297 тенге/л
АИ-98
Астана: 328-365 тенге/л
Алмати: 329-375 тенге/л
Чимкент: 328-359 тенге/л
Дизель ёқилғиси
Астана: 327-333 тенге/л
Алмати: 330-335 тенге/л
Чимкент: 333 тг/л
Газ
Астана: 112 тенге/л
Алмати: 112 тенге/л
Чимкент: 102 тенге/л
12 январь ҳолатига кўра, валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача белгиланган курсларини бу ердан ўқиш мумкин.