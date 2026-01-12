OZ
    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Қозоғистон мегаполисларида доллар нархи қанча
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 511,96 тенге, сотиш — 514,51 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 594,03 тенге, сотиш — 599,52 тенге;

    — рубль 6,30-6,47 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 510,02 тенге, сотиш — 516,98 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 593,04 тенге, сотиш — 603,13 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,29 тенге, сотиш — 6,65 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 511, 52 тенге, сотиш — 514,05 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 594,15 тенге, сотиш — 600,55 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,34 тенге, сотиш — 6,44 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 509,94 тенге, 1 евро — 593,88 тенге, 1 рубль — 6,43 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 9 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

