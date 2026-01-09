OZ
    09:37, 09 Январь 2026

    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Фото: Pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 512,37 тенге, сотиш — 515,53 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 594,23 тенге, сотиш — 600,45 тенге;

    — рубль 6,20-6,37 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 509,01 тенге, сотиш — 515,99 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 592,01 тенге, сотиш — 602,12 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,27 тенге, сотиш — 6,63 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 512,25 тенге, сотиш — 514,38 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 594,60 тенге, сотиш — 600,84 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,26 тенге, сотиш — 6,36 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 508,91 тенге, 1 евро — 594,36 тенге, 1 рубль — 6,33 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 8 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
