    12:05, 30 Март 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда бензин, дизель ёқилғиси ва автогаз нархлари қанча

    ALMATY. Каzinform — Қозоғистонда ёқилғи нархлари ҳудудга ва  ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб ўзгаради.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    2026 йил 30 март ҳолатига кўра нархлар оралиғи қуйидагича:

    АИ-92

    Астана: 237–238 тенге/литр

    Алмати: 237–239 тенге/литр

    Чимкент: 221–225 тенге/литр

    АИ-95

    Астана: 309–315 тенге/литр

    Алмати: 313–321 тенге/литр

    Чимкент: 297–303 тенге/литр

    АИ-98

    Астана: 354–365 тенге/литр

    Алмати: 350–375 тенге/литр

    Чимкент: 345–359 тенге/литр

    Дизель ёқилғиси

    Астана: 327–333 тенге/литр

    Алмати: 330–335 тенге/литр

    Чимкент: 325–333 тенге/литр

    Газ

    Астана: 112 тенге/литр

    Алмати: 112 тенге/литр

    Чимкент: 102 тенге/литр

    Эслатиб ўтамиз, 30 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
