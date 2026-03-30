12:05, 30 Март 2026 | GMT +5
Қозоғистонда бензин, дизель ёқилғиси ва автогаз нархлари қанча
ALMATY. Каzinform — Қозоғистонда ёқилғи нархлари ҳудудга ва ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб ўзгаради.
2026 йил 30 март ҳолатига кўра нархлар оралиғи қуйидагича:
АИ-92
Астана: 237–238 тенге/литр
Алмати: 237–239 тенге/литр
Чимкент: 221–225 тенге/литр
АИ-95
Астана: 309–315 тенге/литр
Алмати: 313–321 тенге/литр
Чимкент: 297–303 тенге/литр
АИ-98
Астана: 354–365 тенге/литр
Алмати: 350–375 тенге/литр
Чимкент: 345–359 тенге/литр
Дизель ёқилғиси
Астана: 327–333 тенге/литр
Алмати: 330–335 тенге/литр
Чимкент: 325–333 тенге/литр
Газ
Астана: 112 тенге/литр
Алмати: 112 тенге/литр
Чимкент: 102 тенге/литр
