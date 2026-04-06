Қозоғистонда бензин, дизель ёқилғиси ва автогаз нархлари қанча
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархлари ҳудудга ва ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб ўзгаради.
2026 йил 6 апрель ҳолатига кўра нархлар оралиғи қуйидагича:
АИ-92
- Астана: 237-238 тенге/л
- Алмати: 237-239 тенге/л
- Чимкент: 221-225 тенге/л
АИ-95
- Астана: 309-315 тенге/л
- Алмати: 313-320 тенге/л
- Чимкент: 297-303 тенге/л
АИ-98
- Астана: 354-365 тенге/л
- Алмати: 350-375 тенге/л
- Чимкент: 345-359 тенге/л
Дизель ёқилғиси
- Астана: 327-333 тенге/л
- Алмати: 330-335 тенге/л
- Чимкент: 325-333 тг/л
Газ
- Астана: 112 тг/л
- Алмати: 112 тг/л
- Чимкент: 102 тг/л
Эслатиб ўтамиз, 6 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.