    Қозоғистонда бензин, дизель ва автомобиль газининг нархлари

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ва аниқ ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб ўзгаради, деб хабар беради Kazinform.

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
    Фото:Pexels

    2026 йил 9 февраль ҳолатига кўра нархлар қуйидагича ўзгаради:

    АИ-92:

    • Астана: 237–238 тенге/л; Алмати: 237–239 тенге/л; Чимкент: 221–225 тенге/л

    АИ-95:

    • Астана: 309–315 тенге/л; Алмати: 313–321 тенге/л; Чимкент: 297–302 тенге/л

    АИ-98:

    • Астана: 345–365 тенге/л; Алмати: 347–375 тенге/л; Чимкент: 343–359 тенге/л

    Дизель ёқилғиси:

    • Астана: 327–333 тенге/л; Алмати: 330–335 тг/л; Чимкент: 325–333 тг/л

    Бензин:

    • Астана: 112 тг/л; Алмати: 112 тг/л; Чимкент: 102 тг/л

    9 февраль ҳолатига кўра, валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача белгиланган курсларини бу ердан ўқиш мумкин.

