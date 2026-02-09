10:21, 09 Февраль 2026 | GMT +5
Қозоғистонда бензин, дизель ва автомобиль газининг нархлари
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ва аниқ ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб ўзгаради, деб хабар беради Kazinform.
2026 йил 9 февраль ҳолатига кўра нархлар қуйидагича ўзгаради:
АИ-92:
- Астана: 237–238 тенге/л; Алмати: 237–239 тенге/л; Чимкент: 221–225 тенге/л
АИ-95:
- Астана: 309–315 тенге/л; Алмати: 313–321 тенге/л; Чимкент: 297–302 тенге/л
АИ-98:
- Астана: 345–365 тенге/л; Алмати: 347–375 тенге/л; Чимкент: 343–359 тенге/л
Дизель ёқилғиси:
- Астана: 327–333 тенге/л; Алмати: 330–335 тг/л; Чимкент: 325–333 тг/л
Бензин:
- Астана: 112 тг/л; Алмати: 112 тг/л; Чимкент: 102 тг/л
9 февраль ҳолатига кўра, валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача белгиланган курсларини бу ердан ўқиш мумкин.