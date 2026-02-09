OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:37, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 495,52 тенге, сотиш — 498,21 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 584,15 тенге, сотиш — 588,20 тенге;

    — рубль 6,39 — 6,51 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 494,00 тенге, сотиш — 501,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 582,00 тенге, сотиш — 592,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,30 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 495,88 тенге, сотиш — 497,85 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 582,76 тенге, сотиш — 589,29 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,50 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 494,63 тенге, 1 евро — 583,22 тенге, 1 рубль — 6,42 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 5 февраль куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!