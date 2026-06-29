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    Қозоғистонда бензин, дизель ва автомобиль гази нархлари қандай

    ALMATY. Kazinform — Қозоғистонда ёқилғи нархи унинг сифати ва ҳудудга қараб ўзгаради.

    жанармай, газ бағасы
    Фото: Kazinform / Freepik https://www.inform.kz/ru/tseni-nabenzin-dizel-iavtogaz-vkazahstane-2d01793f

    29 июнь ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:

    АИ-92

    • Астана: 240-243 тенге/л
    • Алмати: 238-245 тенге/л
    • Чимкент: 228-231 тенге/л

    АИ-95

    • Астана: 313-315 тенге/л
    • Алмати: 320-322 тенге/л
    • Чимкент: 304-305 тенге/л

    АИ-98

    • Астана: 355-365 тенге/л
    • Алмати: 360-375 тенге/л
    • Чимкент: 345-350 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    • Астана: 333 тенге/л
    • Алмати: 334-341 тенге/л
    • Чимкент: 336-339 тг/л

    Газ

    • Астана: 112 тг/л
    • Алмати: 112 тг/л
    • Чимкент: 102 тг/л

    Эслатиб ўтамиз, 29 июнда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Газ Нарх-наво Бензин Ҳудудлар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф