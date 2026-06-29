Қозоғистонда бензин, дизель ва автомобиль гази нархлари қандай
ALMATY. Kazinform — Қозоғистонда ёқилғи нархи унинг сифати ва ҳудудга қараб ўзгаради.
29 июнь ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:
АИ-92
- Астана: 240-243 тенге/л
- Алмати: 238-245 тенге/л
- Чимкент: 228-231 тенге/л
АИ-95
- Астана: 313-315 тенге/л
- Алмати: 320-322 тенге/л
- Чимкент: 304-305 тенге/л
АИ-98
- Астана: 355-365 тенге/л
- Алмати: 360-375 тенге/л
- Чимкент: 345-350 тенге/л
Дизель ёқилғиси
- Астана: 333 тенге/л
- Алмати: 334-341 тенге/л
- Чимкент: 336-339 тг/л
Газ
- Астана: 112 тг/л
- Алмати: 112 тг/л
- Чимкент: 102 тг/л
Эслатиб ўтамиз, 29 июнда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.