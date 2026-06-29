Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 482,95 тенге, сотиш — 489,82 тенге;
евро: сотиб олиш — 549,74 тенге, сотиш — 559,74 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,90 тенге, сотиш — 6,28 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 485,29 тенге, сотиш — 487,36 тенге;
евро: сотиб олиш — 552,92 тенге, сотиш — 558,12 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,90 тенге, сотиш — 6,07 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 486,16 тенге, сотиш — 488,24 тенге;
евро: сотиб олиш — 551,26 тенге, сотиш — 557,00 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,88 тенге, сотиш — 6,04 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 486,47 тенгега, 1 евро — 554,77 тенгега, 1 рубль — 6,26 тенгега тенг.
Эслатиб ўтамиз, 26 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.