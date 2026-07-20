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    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудуд ва ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб ўзгаради, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Казахстан вошел в топ стран с самым доступным бензином — GlobalPetrolPrices
    Фото: Pexels

    20 июль ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:

    АИ-92

    • Астана: 247 тенге/л
    • Алмати: 245-249 тенге/л
    • Чимкент: 230-235 тенге/л

    АИ-95

    • Астана: 315-319 тенге/л
    • Алмати: 320-327 тенге/л
    • Чимкент: 299-305 тенге/л

    АИ-98

    • Астана: 355-365 тенге/л
    • Алмати: 360-380 тенге/л
    • Чимкент: 345-350 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    • Астана: 337 тенге/л
    • Алмати: 343-345 тенге/л
    • Чимкент: 338-343 тенге/л

    Газ

    • Астана: 112 тенге/литр
    • Алмати: 112 тенге/литр
    • Чимкент: 102 тенге/литр

    Эслатиб ўтамиз, 20 июлда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Дизель Газ Нарх-наво Бензин Ҳудудлар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф