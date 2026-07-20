Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудуд ва ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб ўзгаради, деб хабар беради Kazinform мухбири.
20 июль ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:
АИ-92
- Астана: 247 тенге/л
- Алмати: 245-249 тенге/л
- Чимкент: 230-235 тенге/л
АИ-95
- Астана: 315-319 тенге/л
- Алмати: 320-327 тенге/л
- Чимкент: 299-305 тенге/л
АИ-98
- Астана: 355-365 тенге/л
- Алмати: 360-380 тенге/л
- Чимкент: 345-350 тенге/л
Дизель ёқилғиси
- Астана: 337 тенге/л
- Алмати: 343-345 тенге/л
- Чимкент: 338-343 тенге/л
Газ
- Астана: 112 тенге/литр
- Алмати: 112 тенге/литр
- Чимкент: 102 тенге/литр
Эслатиб ўтамиз, 20 июлда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.