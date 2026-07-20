20 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида асосий хорижий валюталарнинг курслари янгиланди.
Астанада:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 467,84 тенге, сотиш — 474,80 тенге;
• евро: сотиб олиш — 534,80 тенге, сотиш — 544,79 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,70 тенге, сотиш — 5,91 тенге.
Алматида:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 470,24 тенге, сотиш — 472,56 тенге;
• евро: сотиб олиш — 537,50 тенге, сотиш — 542,67 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,66 тенге, сотиш — 5,80 тенге.
Чимкентда:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 470,03 тенге, сотиш — 472,15 тенге;
• евро: сотиб олиш — 536,85 тенге, сотиш — 541,65 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,67 тенге, сотиш — 5,74 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 469,83 тенге, 1 евро — 536,83 тенге, 1 рубль — 5,97 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 17 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.