OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:39, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархлари минтақа ва ёқилғи қуйиш шохобчаларига қараб фарқ қилади, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Автозаправка жанармай бекеті бензин
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    22 сентябрь ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:

    АИ-92 Астана: 231-233 тенге/л, Алмати: 229-233 тенге/л, Чимкент: 212-216 тенге/л.

    АИ-95 Астана: 271-290 тенге/л, Алмати: 283-298 тенге/л, Чимкент: 265-274 тенге/л.

    АИ-98 Астана: 305-335 тенге/л, Алмати: 313-340 тенге/л, Чимкент: 300-345 тенге/л.

    Дизель ёқилғиси: Астана: 320-322 тенге/л, Алмати: 323-325 тенге/л, Чимкент: 312-323 тенге/л.

    Газ: Астана: - 112 тенге/л, Алмати - 112 тенге/л, Чимкент - 102 тенге/л.

    22 сентябрдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг амалдаги ўртача ҳисобланган олди-сотди курслари билан шу ерда танишишингиз мумкин.

    Теглар:
    Газ Нарх-наво Бензин Ҳудудлар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!