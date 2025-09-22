Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

22 сентябрь ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:

АИ-92 Астана: 231-233 тенге/л, Алмати: 229-233 тенге/л, Чимкент: 212-216 тенге/л.

АИ-95 Астана: 271-290 тенге/л, Алмати: 283-298 тенге/л, Чимкент: 265-274 тенге/л.

АИ-98 Астана: 305-335 тенге/л, Алмати: 313-340 тенге/л, Чимкент: 300-345 тенге/л.

Дизель ёқилғиси: Астана: 320-322 тенге/л, Алмати: 323-325 тенге/л, Чимкент: 312-323 тенге/л.

Газ: Астана: - 112 тенге/л, Алмати - 112 тенге/л, Чимкент - 102 тенге/л.

22 сентябрдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг амалдаги ўртача ҳисобланган олди-сотди курслари билан шу ерда танишишингиз мумкин.