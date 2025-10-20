Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

20 октябрь ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:

АИ-92 Астана: 233-237 тенге/л Алмати: 235-239 тенге/л Чимкент: 220-223 тенге/л

АИ-95 Астана: 277-305 тенге/л Алмати: 291-307 тенге/л Чимкент: 274-284 тенге/л

АИ-98 Астана: 311-355 тенге/л Алмати: 319-370 тенге/л Чимкент: 302-349 тенге/л

Дизель ёқилғиси: Астана: 320-333 тенге/л; Алмати: 327-337 тенге/л; Чимкент: 320-333 тенге/л

Газ: Астана - 112 тенге/л; Алмати - 112 тенге/л; Чимкент - 102 тенге/л.

20 октябрдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг амалдаги ўртача ҳисобланган олди-сотди курслари билан шу ерда танишишингиз мумкин.