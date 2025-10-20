OZ
Тренд:
    11:07, 20 Октябрь 2025

    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ҳам, ўзига хос ёқилғи қуйиш шохобчасига ҳам боғлиқ, дея хабар беради Kazinform мухбири.

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
    Фото:Pexels

    20 октябрь ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:

    АИ-92 Астана: 233-237 тенге/л Алмати: 235-239 тенге/л Чимкент: 220-223 тенге/л

    АИ-95 Астана: 277-305 тенге/л Алмати: 291-307 тенге/л Чимкент: 274-284 тенге/л

    АИ-98 Астана: 311-355 тенге/л Алмати: 319-370 тенге/л Чимкент: 302-349 тенге/л

    Дизель ёқилғиси: Астана: 320-333 тенге/л; Алмати: 327-337 тенге/л; Чимкент: 320-333 тенге/л

    Газ: Астана - 112 тенге/л; Алмати - 112 тенге/л; Чимкент - 102 тенге/л.

    20 октябрдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг амалдаги ўртача ҳисобланган олди-сотди курслари билан шу ерда танишишингиз мумкин.

