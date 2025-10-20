OZ
    20 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    دوللار
    Фото: Pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 538,67 тенге, сотиш — 540,71 тенге;

    евро: сотиб олиш — 626,74 тенге, сотиш — 630,68 тенге;

    рубль 6,54 - 6,67 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 536,46 тенгедан сотиб олинади, 542,39 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 625,50 тенге, сотиш — 633,41 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,57 тенге, сотиш — 6,72 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 538,09 тенгедан сотиб олинади, 540,09 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 624,75 тенге, сотиш — 629,69 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,53 тенге, сотиш — 6,62 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича:1 доллар — 536,32 тенге,1 евро — 626,9 тенге,1 рубль — 6,6 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 17 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

