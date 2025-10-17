OZ
    Қозоғистонда доллар курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    а
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 536,67 тенге, сотиш — 538,88 тенге;

    евро: сотиб олиш — 625,22 тенге, сотиш — 629,26 тенге;

    рубль 6,67 - 6,80 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 536,37 тенгедан сотиб олинади, 542,38 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 624,50 тенге, сотиш — 632,56 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,64 тенге, сотиш — 6,79 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 537,14 тенгедан сотиб олинади, 539,18 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 624,19 тенге, сотиш — 629,19 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,63 тенге, сотиш — 6,73 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича:1 доллар — 537,84 тенге,1 евро — 626,85 тенге,1 рубль — 6,79 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 16 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
