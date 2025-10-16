OZ
    16 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 538,51 тенге, сотиш — 540,51 тенге;

    евро: сотиб олиш — 625,57 тенге, сотиш — 629,80 тенге;

    рубль 6,69 - 6,80 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 537,74 тенгедан сотиб олинади, 543,71 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 624,53 тенге, сотиш — 632,57 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,73 тенге, сотиш — 6,90 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 539,17 тенгедан сотиб олинади, 541,17 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 624,15 тенге, сотиш — 629,19 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,70 тенге, сотиш — 6,77 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича:1 доллар — 539,56 тенге,1 евро — 627,35 тенге,1 рубль — 6,84 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 15 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

