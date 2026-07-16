Қозоғистонда банклараро QR тизими жорий этилади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Миллий банки таҳририят сўровига жавобан 18 июлдан кучга кирадиган тизимнинг мақсади ва афзалликларини тушунтирди.
— Банклар тўғрисидаги янги қонунга (Қозоғистон Республикасининг 2026 йил 16 январдаги 259-VIII РКЗ-сонли “Молия бозори, коммуникациялар ва банкротликни тартибга солиш ва ривожлантириш бўйича Қозоғистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонуни) киритилган қонунчилик ўзгаришлари доирасида аҳолига чакана тўлов хизматларини кўрсатувчи барча банклар банклараро мобил тўлов тизимига уланиши кўзда тутилган, — дейилади хабарда.
Ушбу ўзгартиришлар 2026 йил 18 июлдан кучга киради.
— Банклар ўз тизимларини техник жиҳатдан тўлиқ такомиллаштиришлари ва синовдан ўтказишни якунлашлари ҳамда шу санага қадар тизимга уланишни таъминлашлари керак, — дейилади Миллий банк жавобида.
Банклараро QR тўловларини жорий этишнинг асосий мақсади турли банклар мижозларига ягона инфратузилма орқали тўловларни қабул қилиш учун шароит яратишдир.
— Бу қадам чакана савдо корхоналарининг бир нечта мустақил техник ечимларга боғлиқлигини камайтиради ва потенциал харидорлар доирасини кенгайтиради. Шу билан бирга, маълум бир савдо нуқтасида ишлатиладиган терминаллар сони тадбиркорнинг хоҳиш-истакларига ва банкларнинг хизмат кўрсатиш шартларига қараб белгиланади. Технологик нуқтаи назардан, банклараро QR тизими турли банклар мижозларидан ягона ўзаро таъсир канали орқали тўловларни қабул қилиш имконини беради. Бу келажакда чакана савдо нуқталарида бир нечта қабул қилувчи қурилмаларни (терминалларни) сақлаш заруратини сезиларли даражада камайтиради, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, КАSE рақамли активлар оператори мақомини олди.