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    19:20, 11 Феврал 2022 | GMT +6

    Қозоғистонда 35 давлатнинг вакцина паспортлари тан олинади

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    NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистон бош санитария врачи вазифасини бажарувчининг Қозоғистонда амалдаги хорижий вакцина паспортлари рўйхатини белгилаш тўғрисидаги буйруғи чиқди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Ҳужжат матнида вакцина паспортлари ва сертификатлари Қозоғистон ҳудудида ҳақиқий деб эътироф этилган 35 та давлат номи келтирилган.

    «Ушбу қарор билан биргаликда эълон қилинадиган иловага мувофиқ, Аргентина Республикаси, Белиз, Боливия, Буюк Британия, Венгрия, Грузия, Индонезия Республикаси, Эрон Ислом Республикаси, Иордания, Канада, Қирғизистон Республикаси, Малдив ороллари, Мўғулистон, Арманистон Республикаси, Беларус Республикаси, Молдова, Сан-Марино Республикаси, Сербия Республикаси, Тунис Республикаси, Ҳиндистон Республикаси, Филиппин Республикаси, Таиланд, Туркия Республикаси, Черногория Республикаси, Чехия Республикаси, Шри-Ланка Демократик Социалистик Республикаси, Эквадор, Эстония ва Япония ҳудудида берилган коронавирусга қарши эмланганлик тўғрисидаги паспортлар/ сертификатлар/гувоҳномалар Қозоғистон Республикаси ҳудудида ҳақиқий деб тан олинади», — дейилади ҳужжатда.

    Муаллиф: Есимжан Нақтибай

    Теглар:
    ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги Тиббиёт Вакцина Соғлиқни сақлаш
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