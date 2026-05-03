    Қозоғистонда 3 май куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти

    ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 3 май учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    Маълумотларга кўра, якшанба куни Қозоғистоннинг кўп қисмида ёмғир, момақалдироқ, дўл ва кучли шамол бўлиши кутилади.

    Фақат шимол ва шарқда, антициклон таъсирида ёғингарчилик кутилмоқда.

    Республика бўйича ҳам кучли шамоллар, жанубда чанг бўронлари бўлиши кутилмоқда.

    Кечаси Ақмола, Шимолий Қозоғистон ва Павлодар вилоятларининг ғарбида 1-2 даража совуқ бўлиши кутиляпти.

    Ляззат Сейданова
