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    10:32, 17 Ноябр 2021 | GMT +6

    Қозоғистонда 3,8 млн автомобил рўйхатга олинган

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистонда 3 млн 824 минг 200 та автомобил рўйхатга олинган, деб хабар беради Kazinform ҚР Стратегик режалаштириш ва ислоҳотлар агентлиги Миллий статистика бюросига таяниб.

    Жорий йилнинг январ-сентябр ойларида Қозоғистонда 610 120 та автомобил рўйхатга олинган. Бу 2020 йилнинг шу даврига нисбатан 8,6 фоизга кўпдир.

    2021 йил 1 октябр ҳолатига кўра, Қозоғистон Республикасида рўйхатга олинган автомобиллар сони 3824,2 мингтани ташкил этади.

    Теглар:
    Транспорт ҚР Стратегик режалаштириш ва ислоҳотлар агентлиги Статистика Асосий янгилик
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