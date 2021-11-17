10:32, 17 Ноябр 2021 | GMT +6
Қозоғистонда 3,8 млн автомобил рўйхатга олинган
NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистонда 3 млн 824 минг 200 та автомобил рўйхатга олинган, деб хабар беради Kazinform ҚР Стратегик режалаштириш ва ислоҳотлар агентлиги Миллий статистика бюросига таяниб.
Жорий йилнинг январ-сентябр ойларида Қозоғистонда 610 120 та автомобил рўйхатга олинган. Бу 2020 йилнинг шу даврига нисбатан 8,6 фоизга кўпдир.
2021 йил 1 октябр ҳолатига кўра, Қозоғистон Республикасида рўйхатга олинган автомобиллар сони 3824,2 мингтани ташкил этади.