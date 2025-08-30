Қозоғистонда 2026 йил учун давлат захираси 500 миллиард тенге миқдорида тасдиқланди
ASTANА. Кazinform — 2026 йилда Президент ташаббуслари учун захира 285 миллиард тенгени ташкил қилади. Бу кўрсаткич 2026-2028 йилларга мўлжалланган республика бюджети лойиҳасида белгиланган.
— Ҳукуматнинг 2026 йил учун захираси 500 000 000 000 тенге миқдорида тасдиқланган, — дейилади бюджет лойиҳасида.
Ҳужжатнинг 18-моддасида 2026 йилда Президент ташаббуслари учун захира 285 миллиард тенге деб кўрсатилган.
Таъкидланишича, давлат қарзи лимити 2026 йил 31 декабрда 39 триллион 302 миллиард 356 миллион 520 минг тенгени ташкил қилади.
Давлат-хусусий шериклик доирасидаги имтиёзли мажбуриятлар лимити 4 триллион 577 миллиард 801 миллион 641 минг тенге этиб белгиланди.
2026 йил учун квазидавлат секторининг ташқи қарзи лимити 15 триллион 70 миллиард 600 миллион тенге этиб белгиланди. Ташқи қарзни жалб қилиш ҳуқуқига эга бўлган субъектлар рўйхати қуйидагича:
- миллий бошқарув холдинглари;
- миллий холдинглар;
- миллий компаниялар;
- улушларининг назорат пакети давлатга, миллий бошқарувчи холдингга ёки миллий холдингга тегишли бўлган аксиядорлик жамиятлари.
Маҳаллий ҳокимликлар қарзларининг умумий чегараси 2026 йил учун 7 триллион 175 миллиард 116 миллион 381 минг тенге этиб белгиланди.
Шунингдек, 2026 йил учун давлат кафолатларини бериш чегараси қўлланилмаслиги кўрсатилган.
Эслатиб ўтамиз, ЯИМ, инфляция, миллий жамғарма, бюджет: Ҳукуматнинг 2026-2028 йилларга мўлжалланган иқтисодий прогнози эълон қилинди.