Қозоғистонда 10 мингдан ортиқ фармацевт ишлайди
ASTANА. Кazinform – 25 сентябрь — Бутунжаҳон фармацевт куни, ҳар куни миллионлаб одамларга соғлиғини сақлашга ёрдам берадиган мутахассислар байрами сифатида нишонланади.
Кўпгина фуқаролар учун тиббиётга биринчи қадам дорихонада бошланади. Бу ерда беморлар нафақат дори-дармонларни сотиб оладилар, балки улардан фойдаланиш бўйича маслаҳатлар, хавфсиз даволаниш бўйича кўрсатмалар оладилар, шунингдек, самимий қабул ва қўллаб-қувватлашни ҳис қилишади. Бугунги кунда Қозоғистонда 10 мингдан ортиқ фармацевт ишлайди.
Улар дори воситаларини ишлаб чиқариш, тадқиқ қилиш ва сифатини назорат қилишда иштирок этадилар, беморларга маслаҳат берадилар, даволаш усулини танлашда ёрдам беради, дори воситаларининг тўғри сақланиши ва хавфсиз ишлатилишини назорат қилади, антибиотиклардан оқилона фойдаланишга ҳисса қўшади, аҳолининг тиббий саводхонлигини оширади ва миллионлаб одамларнинг ишончли алоқа нуқтасига айланади.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотларига кўра, Қозоғистонда 10,5 мингдан ортиқ дорихона, дорихона бўлимлари ва омборхоналар фаолият кўрсатмоқда ва ҳар йили фармацевтика факультетларининг 450 га яқин битирувчилари касбий ҳамжамиятни тўлдирмоқда.
Бутунжаҳон фармацевтлар куни арафасида ўз ҳаётини фармацевтика саноати билан боғлаган барча инсонлар – дорихона ходимлари, лаборатория мутахассислари, провизорлар, олимлар, ихтисослаштирилган фан ўқитувчилари, шу йўлни танлаган талаба-ёшларга самимий миннатдорчилик сўзлари айтилади. Уларнинг ҳар бири аниқлик, билим ва инсонга ғамхўрлик натижага бевосита таъсир қиладиган ягона тизимнинг бир қисмидир.
Фармацевт — нафақат дорихонада маслаҳатчи, балки тадқиқотчи, таҳлилчи ва янги дори воситаларини ишлаб чиқарувчи ҳамдир. Уларнинг иши аниқлик, юқори масъулият, одамлар билан ишлаш қобилияти ва профессионал чидамлиликни талаб қилади.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги фармацевтика саноатини тизимли равишда ривожлантирмоқда: рақамли хизматларни жорий этиш, дори воситаларининг сифати ва хавфсизлигига қўйиладиган талабларни кучайтириш, кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашни қўллаб-қувватлаш.
Эслатиб ўтамиз, кам учрайдиган ирсий касалликка чалинган қозоғистонликлар бепул дори-дармонлар билан таъминланади.