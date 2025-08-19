Кам учрайдиган ирсий касалликка чалинган қозоғистонликлар бепул дори-дармонлар билан таъминланади
ASTANA. Kazinform - ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги маҳаллий ижро ҳокимияти органлари билан биргаликда кам учрайдиган “гипофосфатемик рахит” ташхиси билан оғриган беморларни Буросумаб (Крисвита) препарати билан таъминлаш масаласи устида иш олиб борди, деб хабар беради Kazinform.
ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотларига кўра, бугунги кунда мамлакатда ушбу ташхис билан 26 нафар бемор рўйхатга олинган бўлиб, улардан 10 нафари жорий йил охиригача “Қозоғистон халқи” жамғармаси ҳисобидан харид қилинган дори воситалари билан таъминланган. 2026 йилдан бошлаб барча 26 нафар беморга дори сотиб олиш маҳаллий бюджетлар ҳисобидан 4,1 миллиард тенге миқдорида тўлиқ молиялаштирилади.
Шунингдек, 2025 йил 18 августда ҚР Соғлиқни сақлаш вазири Ақмарал Альназарова гипофосфатемик рахит касаллиги билан оғриган болаларнинг ота-оналари билан учрашув ўтказиб, дори воситалари билан таъминлаш масалалари бўйича кейинги чора-тадбирларни муҳокама қилиши хабар қилинган.
Гипофосфатемик рахит - гипофосфатемия, ичакда кальций малабсорбцияси ва D витаминига чидамли рахит ёки остеомалазия билан тавсифланган генетик касалликдир. Одатда бу касаллик ота ёки онадан мерос қилиб олинади. Симптомлар орасида суяк оғриғи, синиш ва ўсиш етишмовчилиги мавжуд. Ташхис зардобдаги фосфат, гидроксиди фосфатаза ва 1,25-дихидроксивитамин D3 ни ўлчаш орқали амалга оширилади. Даволаш оғиз орқали фосфат ва кальцитриолни қўллашдан иборат; буросумаб Х-боғланган гипофосфатемия учун кўрсатилади.