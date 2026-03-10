08:36, 10 Март 2026 | GMT +5
Қозоғистонда 10 март куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти
ASTANA. Kazinform — Атмосфера фронтал бўлинмалари туфайли Қозоғистоннинг аксарият қисмида об-ҳаво беқарор бўлади, ёмғир ва қор шаклида ёғингарчилик бўлиши кутилмоқда, деб хабар беради Қазгидромет РДК матбуот хизмати.
«Мамлакатнинг шимоли-шарқида ва марказида кучли қор ёғиши кутилмоқда, жануб ва жануби-шарқда эса вақти-вақти билан кучли ёғингарчилик (ёмғир, қор) бўлиши кутилмоқда. Республика бўйлаб кучли шамол, қор ёғиши, туман тушиши кутилмоқда, шимолий ҳудудларда эса бўрон бўлиши мумкин», — дейилади хабарда.