    08:36, 10 Март 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда 10 март куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти

    ASTANA. Kazinform — Атмосфера фронтал бўлинмалари туфайли Қозоғистоннинг аксарият қисмида об-ҳаво беқарор бўлади, ёмғир ва қор шаклида ёғингарчилик бўлиши кутилмоқда, деб хабар беради Қазгидромет РДК матбуот хизмати.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    «Мамлакатнинг шимоли-шарқида ва марказида кучли қор ёғиши кутилмоқда, жануб ва жануби-шарқда эса вақти-вақти билан кучли ёғингарчилик (ёмғир, қор) бўлиши кутилмоқда. Республика бўйлаб кучли шамол, қор ёғиши, туман тушиши кутилмоқда, шимолий ҳудудларда эса бўрон бўлиши мумкин», — дейилади хабарда.

    Об-ҳаво Қазгидромет Ёғингарчилик Қор
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
