Қозоғистонда 1 июндан бошлаб нималар ўзгаради
ASTANА. Каzinform – Ёзнинг биринчи ойи қозоғистонликлар учун бир қатор муҳим янгиликлар билан бошланади. 1 июндан бошлаб Қозоғистонда пенсия тизими, давлат хизматларини рақамлаштириш ва ёшлар учун уй-жой соҳаларида бир қатор муҳим ўзгаришлар кучга киради.
Пенсия жамғармасининг минимал етарли лимитини аниқлаш қоидалари ўзгаради
Қозоғистонда пенсия жамғармасининг минимал етарли лимитини аниқлашнинг янги тартиби тасдиқланди. Янги қоидаларга кўра, ушбу кўрсаткични ҳисоблашда йиллик даромад даражаси 9% даражасида, ойлик тўловларнинг йиллик ўсиши эса 8% миқдорида ҳисобга олинади. Минимал етарли лимит махсус формула билан белгиланади.
ПМДх0 = 12 × ПВх0 × äх0
● х0 - бадал тўловчининг ёши;
● ПВ - минимал ойлик тўлов;
● ä - пенсия ёшига етгандан кейин бутун умр давомида амалга оширилган тўловларнинг жорий қийматини ҳисоблаш коэффициенти.
Янги ҳужжатга кўра, етарлилик чегараси олдинги йилги даражадан паст бўлмаслиги керак ва инфляция даражасидан 5 фоиз пункт юқори ставкада қайта ҳисобланади. Янги қарор расмий нашр этилганидан 10 кун ўтгач, яъни 4 июндан кучга киради.
Кўчмас мулк ҳужжатлари тўлиқ онлайн форматга ўтказилади
1 июндан бошлаб техник паспортлар ва кўчмас мулк учун кадастр паспортларининг дубликатлари фақат онлайн форматда берилади. Ушбу ҳужжатларга аризаларни АХКМ операторлари орқали қабул қилиш бутунлай тўхтатилади.
Энди фуқаролар уларга уйдан чиқмасдан eGov.kz портали ёки eGov mobile мобил иловаси орқали ариза беришлари, тўловни амалга оширишлари ва тайёр ҳужжатни шахсий ҳисобларидан юклаб олишлари мумкин. Рақамли ривожланиш вазирлиги бу қадам АХКМлардаги навбатларни камайтириш учун қилинганини ва онлайн хизматлардан фойдалана олмайдиган фуқаролар АХКМлардаги ўз-ўзига хизмат кўрсатиш зоналаридан фойдаланишлари мумкинлигини маълум қилди.
Ҳарбий хизматга мажбурлар йиғинга таклиф этилади
Май ойида бошланган ҳарбий йиғинлар июнь ойида ҳам давом этади. Октябрь ойигача давом этадиган ушбу чақирув тадбири доирасида мамлакат бўйлаб 3 мингга яқин чақирилувчилар тўпланиши режалаштирилган.
Давлат хизматларини онлайн форматга босқичма-босқич ўтказиш жараёнида электрон идентификация рақамини бериш, яшаш жойида рўйхатдан ўтиш, ҳайдовчилик гувоҳномасини алмаштириш ва транспорт воситаларини дастлабки рўйхатдан ўтказиш каби хизматлар энди тўлиқ рақамлаштирилди.
"Алмати ёшлари" дастурига аризалар қабул қилинмоқда
Алмати шаҳридаги ёшлар учун имтиёзли уй-жой кредитларини тақдим этувчи "Алмати ёшлари" дастурига аризалар жорий йилнинг 1-15 июнь кунлари қабул қилинади. Аризаларни kezekte.kz порталининг "Уй-жой хизматлари" бўлимида жойлашган "Алмати ёшлари" хизмати орқали 1 июнь куни соат 09:00 дан 1 июнь куни соат 18:00 гача топшириш мумкин. Тизимга кириш учун электрон рақамли имзо (ЭРИ) талаб қилинади.
Дастур доирасида иштирокчиларга қуйидаги имкониятлар тақдим этилади:
● Кредит миқдори 20 миллион тенгегача;
● Йиллик фоиз ставкаси — 5%;
● Дастлабки тўлов – 10%;
● Бирламчи ва иккиламчи бозорларда уй-жой сотиб олиш имконияти.
Алматиа яшовчи 35 ёшгача бўлган ёшлар лойиҳада иштирок этишлари мумкин.
Асосий талаблар: Алматида камида бир йил давомида доимий рўйхатда бўлиш, ариза берувчи ва унинг оила аъзолари номига кейинги беш йил давомида уй-жой йўқлиги, шунингдек, камида олти ойлик расмий иш тажрибаси ва мажбурий пенсия бадаллари.
Дастур соғлиқни сақлаш, таълим, маданият, спорт, университетлар ва илмий-тадқиқот институтлари, журналистлар, ижтимоий ходимлар, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва коммунал хизматлар соҳаларидаги мутахассислар учун мўлжалланган.
Эски 2000 ва 10 000 тенгелик банкноталарнинг амал қилиш муддати тугайди
Июнь ойида эски 2000 ва 10 000 тенгелик банкноталарнинг параллел муомала муддати тугайди:
● 2000 тенгелик банкноталар – 24 июнь куни;
● 10 000 тенгелик банкноталар – 27 июнь куни.
Бу муддатдан сўнг эски банкноталар тўлов воситаси бўлишдан тўхтайди, аммо уларни иккинчи даражали банклар ва «Қазпочта» орқали яна 3 йил давомида янги моделга алмаштириш мумкин.
Миллий банк маълумотларига кўра, эски 1000 тенгелик банкноталар 2027 йил 27 мартгача муомалада бўлади. Шунингдек, 2025 йилнинг тўртинчи чорагида янги 500 тенгелик банкнота чиқарилиши режалаштирилган, 2026 йилда эса янги 20 000 тенгелик банкнота муомалага киритилади.
Астана — Чимкент йўналишида янги рейслар очилади
12 июндан бошлаб Air Astana Астана — Чимкент ва Чимкент — Астана йўналишларида янги мунтазам рейсларни очади.
Шаҳар ҳокимлигининг маълумотларига кўра, рейслар ҳафтасига уч марта — жума, шанба ва якшанба кунлари амалга оширилади.
Астанада электр энергияси тарифлари ўзгариши мумкин
Астана ҳудудий электр тармоқлари компанияси жорий йилнинг 5 июнь кунидан бошлаб электр энергиясининг ўртача тарифини 31,18 тенгедан 35,07 тенгегача оширишни таклиф қилмоқда. Компания раҳбариятининг сўзларига кўра, бу электр энергиясини сотиб олиш ва ташиш харажатларининг ошиши ҳамда миллий тармоқларга хизмат кўрсатиш харажатларининг ошиши билан боғлиқ.
Ёзда Қозоғистонда қўшимча поездлар ва рейслар йўлга қўйилади
Ёзги мавсумда йўловчилар талабини қондириш учун Транспорт вазирлиги сайёҳлик йўналишларида хизматларни кенгайтиради. 16 июндан бошлаб Астана, Алмати, Қарағанди каби йирик шаҳарлардан Дўстлик ва Балқаш курортларига қўшимча 15 та поезд йўналиши очилади.
Бу ёзда яна 550 минг қўшимча ўриндиқни таъминлаш имконини беради. Вагонлар сони ҳам ортади. Поездлардаги вагонлар сони ўртача 19-21 тагача кўпаяди.
Янги йўналиш: 1 июндан бошлаб Қарағанди — Балқаш йўналишида янги поезд қатнайди.
Ҳаво транспорти бўйича Балқаш, Уржар ва Ушарал йўналишларига ҳафтасига қўшимча 7 тагача рейслар амалга оширилади.
Энг муҳими, ушбу йўналишларда чипта нархи ижтимоий жиҳатдан арзон бўлади ва 16 мингдан 20 минг тенгегача сақланиб қолади. Ҳукумат ички сайёҳлик йўналишларини субсидиялаш учун 6,4 миллиард тенге ажратди.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонликлар июнь ойида неча кун дам олиши ҳақида хабар берган эдик.