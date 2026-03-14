Қозоғистон жаҳон ОАВларида: Тошкент билан сув шартномаси, Хитой капитали ва Эрон инқирозига муносабат
ASTANА. Кazinform – Бу ҳафта жаҳон ОАВлари яна Қозоғистон атрофидаги бир нечта муҳим мавзуларга эътибор қаратдилар. Нашрлар Ўзбекистон билан сув ресурслари шартномаси, юань облигациялари орқали Хитой капиталининг кўпайиши ва Астананинг Эрондаги вазиятга муносабати ҳақида ёзишди. Батафсил ахборотни Кazinform мухбирининг шарҳида ўқинг.
Reuters: Қозоғистон Миллий банки крипто-активларига 350 миллион доллар сармоя киритиши мумкин
Миллий банк криптовалютага, рақамли активларга тегишли молиявий воситаларга инвестиция киритиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Reuters ёзди.
— Қозоғистон Марказий банки крипто-активларига инвестиция қилиш учун 350 миллион долларгача бўлган портфелни шакллантирди, — деб ёзади Reuters.
Нашрга кўра, инвестициялар фақат криптовалюта сотиб олиш билан чекланиб қолмайди. Маблағлар крипто инфратузилмаси, индекс фондлари ва рақамли активлар динамикаси билан боғлиқ бошқа молиявий воситалар билан боғлиқ технология компанияларининг акцияларига йўналтирилиши мумкин.
Мақолада шунингдек, Қозоғистоннинг олтин-валюта захиралари 69,4 миллиард долларни ташкил этиши айтилган.
Bloomberg: Қозоғистон юань облигацияларини чиқаришни режалаштирмоқда
Қозоғистон биринчи марта юань билан ифодаланган облигацияларни чиқаришни режалаштирмоқда. Бу ахборот Bloomberg томонидан тарқатилган.
— Қозоғистон ўзининг биринчи юань облигацияларини келгуси ой бошида сотишни режалаштирмоқда, — деб ёзади Bloomberg.
Агентлик маълумотларига кўра, биринчи облигациялар тахминан 500 миллион доллар жалб қилиши мумкин. Ушбу ташаббус Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги молиявий алоқаларнинг мустаҳкамланишидан далолат беради.
Муаллифлар сўнгги ўн йилликда Хитойнинг Марказий Осиёга тўғридан-тўғри инвестициялари 36 миллиард долларга етганини, шундан 11,4 миллиард доллари Қозоғистонга йўналтирилганини таъкидламоқда.
The Diplomat: Қозоғистоннинг прагматик ташқи сиёсати ва Яқин Шарқдаги кескинликлар
Қозоғистоннинг кўп векторли ташқи сиёсати ҳозирги геосиёсий вазиятда янги қийинчиликларга дуч келиши мумкин. Бу ҳақда The Diplomat журналида чоп этилган таҳлилда айтилган.
— Яқин Шарқдаги ҳужумлар фонида Қозоғистоннинг прагматик ташқи сиёсати ноаниқликка дуч келмоқда, — деб ёзади The Diplomat.
Материалда Қозоғистон Россия, Хитой ва Ғарб мамлакатлари билан муносабатларни мувозанатлаштиришга ҳаракат қилган бўлса-да, сўнгги кунларда юзага келган халқаро кескинликлар бундай сиёсатни олиб бориш имкониятларини торайтириши мумкинлиги таъкидланган.
The Times of Central Asia: Қозоғистон нефть қазиб олиш режасини қайта кўриб чиқиши мумкин
Қозоғистон 2026 йилда режалаштирилган нефть қазиб олиш ҳажмига эриша олмаслиги мумкин. The Times of Central Asia шундай прогноз қилди.
— Қозоғистон инфратузилмадаги узилишлар туфайли 2026 йил учун нефть қазиб олиш режасини бажара олмаслиги мумкин, — деб ёзади ресурс.
The Times of Central Asia 2025 йилда Қозоғистон 99,5 миллион тонна нефть қазиб олганини эслатади, 2026 йил учун дастлабки режа эса 100,5 миллион тонна эди. Нашрнинг ёзишича, Каспий қувури инфратузилмасига қилинган ҳужумлар ва Тенгиз конидаги ёнғинлар ишлаб чиқариш ҳажмига таъсир қилиши мумкин.
The Moscow Times: Қозоғистон Россиянинг утилизация йиғими сиёсатига қарши жавоб бермоқчи
Қозоғистон Россиядан импорт қилинган автомобиллар учун утилизация йиғимини оширишни режалаштирмоқда. Қозоғистон сегментида кенг муҳокама қилинган бу янгилик Москва нашри томонидан ҳам қайд этилган.
— Қозоғистон Россиядан ўрнак олиб, автомобиллар учун утилизация йиғимини оширишни режалаштирмоқда, — деб хабар беради The Moscow Times.
Нашрнинг ёзишича, ҳозирда Қозоғистонга импорт қилинадиган енгил автомобиллар учун утилизация йиғими тахминан 1500 долларни ташкил этади. Россияда бундай тўлов двигатель ҳажмига қараб 800 000 рублгача етиши мумкин. Муаллифнинг айтишича, Қозоғистоннинг бу қарори Россиядан импорт қилинадиган автомобиллар нархини тахминан 3,7 фоизга оширади.
AZERTAC: Марказий Осиё Каспий денгизи туби орқали Европага яшил энергия етказиб беради
AZERTAC материалида Қозоғистон парламенти Қозоғистон, Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасида яшил энергия ишлаб чиқариш ва ташиш бўйича стратегик шериклик шартномасини ратификация қилгани ҳақида хабар берилган.
— Лойиҳа Марказий Осиёни Европа билан боғлайдиган яшил энергия йўлагини яратишни кўзда тутади, — деб ёзади AZERTAC.
Лойиҳа доирасида Каспий денгизи туби бўйлаб юқори кучланишли электр кабелини ётқизиш режалаштирилган. Ушбу тизим келажакда Марказий Осиёнинг қайта тикланадиган энергия ресурсларини Европа бозорига етказиб бериш имконини бериши мумкин.
Caspian Post: Қозоғистон ва Ўзбекистон сув ресурсларини биргаликда бошқаришни кучайтиради
Қозоғистон ва Ўзбекистон трансчегаравий сув ресурсларини бошқариш соҳасидаги ҳамкорликни чуқурлаштиришни бошладилар. Бу ҳақда The Caspian Post ёзди.
— Бу қадам икки қўшни давлат ўртасидаги ҳамкорликнинг янги босқичига йўл очади, — деб ёзади Caspian Post.
Материалда таъкидланишича, келишув сув ресурсларидан самарали фойдаланишни таъминлайди, давлат органлари ўртасидаги мувофиқлаштиришни кучайтиради ва минтақанинг барқарор ривожланишига замин яратади.