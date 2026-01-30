Қозоғистон ёғ ишлаб чиқарувчилари Эстонияга 5 миллион долларлик маҳсулот экспорт қиладилар
ASTANA. Kazinform – Маҳаллий ёғ ишлаб чиқарувчилари Европа Иттифоқига экспорт географиясини кенгайтирмоқдалар.
ҚР Қишлоқ хўжалиги вазири Айдарбек Сапаров раислигида Gulfood 2026 халқаро озиқ-овқат ва ичимликлар кўргазмаси доирасида бўлиб ўтган давра суҳбати натижасида Мойли уруғларни қайта ишлаш миллий ассоциацияси ва Эстониянинг Aktsiaselts Letofin компанияси ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди.
Ҳужжатда Қозоғистоннинг мойли уруғ маҳсулотларини камида 5 миллион АҚШ доллари миқдорида сотиб олишни назарда тутади. Ушбу келишув Қозоғистон ва Европа Иттифоқи мамлакатлари ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади.
Мойли уруғларни қайта ишлаш миллий ассоциацияси президенти Ядикар Ибрагимовнинг сўзларига кўра, маҳаллий мойли уруғ маҳсулотлари Европа бозорида ишончли тарзда намойиш этилмоқда.
“Бугунги кунда Қозоғистон Европа Иттифоқига кунгабоқар шроти экспорти бўйича учинчи ўринда туради. Имзоланган шартнома нафақат етказиб беришни кўпайтиради, балки бутун саноатнинг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада кенгайтиради”, - деди у.
Шунингдек, ассоциация раҳбари Форс кўрфази мамлакатлари Қозоғистон маҳсулотларига, айниқса премиум сегментдаги шишаланган кунгабоқар ёғига катта қизиқиш билдираётганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, 2026 йилда бир қатор ёғ заводлари маҳсулотни тозалаш ва қадоқлаш бўйича янги линияларни ишга туширишни режалаштирмоқда. Бу экспортга йўналтирилган брендларни ривожлантириш ва қўшимча бозор сегментларини ўзлаштиришга йўл очади.