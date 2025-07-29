OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:35, 29 Июль 2025 | GMT +5

    Қозоғистон валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларидаги ўртача курс:

    — доллар: сотиб олиш — 542,47 тенге, сотиш — 544,90 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 631,81 тенге, сотиш — 637,82 тенге;

    — рубль 6,67 — 6,81 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар 540,61 тенгедан сотиб олинади, 547,58 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 629,59 тенге, сотиш — 639,59 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,67 тенге, сотиш — 6,82 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар 541,17 тенгедан сотиб олинади, 544,20 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 632,17 тенге, сотиш — 637,91 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,67 тенге, сотиш — 6,75 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 541,45 тенге, 1 евро – 631,17 тенге, 1 рубль – 6,78 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 1 доллар 540-550 тенге орасида сотилаётгани ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Камшат Абдирайим

    Теглар:
    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубл
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!