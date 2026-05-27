Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо айланмаси ҳажми ўсиб бормоқда
TASHKENT. Kazinform – Январь-апрель ойлари натижаларига кўра, Қозоғистон Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкорлари учлигида етакчи ўринни эгаллади, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Тошкентдаги мухбири.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 4 ой ичида мамлакатнинг ташқи савдо айланмаси 26,3 миллиард долларни ташкил этди, бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 5,8% га кўп. Январь-апрель ойларида қўшни давлат дунёнинг 175 мамлакати билан савдо қилган.
Хитой Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори ҳисобланади. Икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмаси 6,2 миллиард доллардан ошди (умумий ҳажмнинг 23,6%).
Россия савдонинг 17,2% ни ташкил этади. Бу мамлакат билан экспорт ва импорт ҳажми 4,5 миллиард доллардан ошади.
Етакчи учликни Қозоғистон якунлайди. Астана ва Тошкент ўртасидаги савдо айланмаси расман 1,8 миллиард доллардан ошди (6,9%). Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 414 миллион долларга кўп. Кўриб чиқилаётган даврда Ўзбекистон 425,5 миллион долларлик товарлар экспорт қилди ва 1,3 миллиард доллардан ортиқ маҳсулотлар импорт қилди.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг дастлабки уч ойида қозоғистонлик тадбиркорлар Ўзбекистонда 40 га яқин компания ташкил этдилар.
Аввалроқ хабар берганимиздек, жорий йилнинг дастлабки тўрт ойида 935 мингдан ортиқ қозоғистонликлар дам олишни Ўзбекистонда ўтказдилар.