Қозоғистон ва Ўзбекистон савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтиришга келишиб олдилар
BUXORO. Kazinform – Ўзбекистон Президенти Бухородаги бугунги учрашувни икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали алоқаларни кенгайтиришда катта аҳамиятга эга деб билади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
“Сизнинг ташрифингиз икки халқ ўртасидаги асрлар давомида илдиз отган дўстлик ва яқин биродарликни намойиш этади, шунингдек, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларининг доимий равишда мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради. Ишончим комилки, очиқ ва ҳалол музокаралар ҳамкорлигимиз мазмунини бойитади, аниқ натижаларга эришиш учун замин яратади ва минтақадаги ўзаро таъсир доирасини янада кенгайтиради”, – деди Шавкат Мирзиёев.
У ўзбек халқининг энг яқин қўшниси ва иттифоқчиси сифатида Адолатли Қозоғистонни яратиш йўлидаги Қасим-Жомарт Тоқаевнинг самарали ислоҳотларини самимий қўллаб-қувватлашини билдирди.
“Дунёдаги қийин вазиятга қарамай, мамлакатингиз иқтисодиётининг ҳажми 300 миллиард доллардан ошди. Хом ашё бўлмаган сектор жонланди, кичик ва ўрта бизнеснинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши қарийб 40 фоизга етди. Сиз давлатни рақамлаштиришга алоҳида аҳамият берасиз. Бу йилни Қозоғистонда рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили деб эълон қилдингиз. Мамлакатингизнинг глобал макондаги обрўси ортиб бормоқда. Сизнинг раҳбарлигингиз остида Қозоғистон халқи манфаатларига асосланган кўп йўналишли ташқи сиёсат муваффақиятли амалга оширилмоқда. Сиз бошлаган халқаро ташаббуслар кенг қўллаб-қувватланмоқда. Бу Сизнинг минтақавий ва глобал муаммоларни ҳал қилишда ажойиб сиёсий арбоб эканлигингизни кўрсатади. National Interest журналида чоп этилган мақолангизни алоҳида қизиқиш билан ўқидим. Ҳозирги халқаро вазиятда прагматизм, очиқлик ва ҳалолликнинг роли ошгани ҳақидаги фикрингизга тўлиқ қўшиламан. Иқтисодий янгиланиш масаласига чуқур кириб борганингизни таъкидламоқчиман. Инвестиция ва барқарор ривожланиш ислоҳотларининг уйғунлигини алоҳида ташаббус сифатида эмас, балки кенг қамровли стратегияга айлантирдингиз. Мен буни айниқса қадрлайман. Биз Сизнинг яхши қўшничилик муносабатларини, стратегик шериклик ва қардош халқлар ўртасидаги иттифоқни мустаҳкамлашга қўшган ҳиссангизни юқори баҳолаймиз”, - деди Ўзбекистон Президенти.
Учрашувда томонлар иқтисодий шерикликни кенгайтиришнинг стратегик йўналишига содиқликларини тасдиқладилар.
Савдо ва ишлаб чиқариш соҳаларида аниқ кўрсаткичларга эришиш учун икки мамлакат ҳукуматларининг ўзаро ҳамкорлигини ошириш бўйича келишувга эришилди. Бизнес муҳитини тизимли қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантиришнинг муҳимлиги таъкидланди.
Давлат раҳбарлари ноёб металларни ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш, транспорт ва транзит, сув ва энергетика соҳалари ҳамда IT соҳаларида интеграция масалаларини батафсил муҳокама қилишди.
Шунингдек, маданий-гуманитар алоқаларни мустаҳкамлаш ва туризмни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Музокаралар якунида президентлар икки мамлакат ҳукуматлари ўртасида савдо-иқтисодий ҳамкорликни янада ривожлантириш бўйича qoл харитасини қабул қилишга келишиб олдилар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Ўзбекистон Президенти билан норасмий учрашув ўтказгани ҳақида хабар берган эдик.