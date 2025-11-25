Қозоғистон ва Туркманистон ўртасида савдо-иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлаш учун катта салоҳият мавжуд - Тоқаев
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Туркманистон иқтисодиётига 150 миллион доллардан ортиқ маблағ сармоя киритди. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга давлат ташрифи билан келган Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов билан Ақордада бўлиб ўтган кенгайтирилган учрашувда таъкидлади.
— Мен Сизнинг давлатлараро ташрифингизга алоҳида аҳамият бераман. У бизнинг кенг қамровли давлатлараро муносабатларимизни янги сифат даражасига кўтаришга қаратилган. Асрлар давомидаги дўстлик, яхши қўшничилик, умумий маданий ва тарихий қадриятларга асосланган ҳолда, Қозоғистон ва Туркманистон стратегик шериклик руҳида доимий равишда ривожланиб бораётган мустаҳкам ва уйғун муносабатларни ўрнатдилар. Биз бу алоқаларни ҳар томонлама янада мустаҳкамлаш учун барча саъй-ҳаракатларни амалга ошириш ниятидамиз, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, икки давлат ўртасида барча даражаларда фаол ва самарали ҳамкорлик ўрнатилган. Ҳукуматлар биргаликда ишламоқда ва идоралараро алоқалар мустаҳкамланмоқда. Кўп томонлама тузилмалар ва механизмлар доирасида самарали ҳамкорлик ўрнатилди. Минтақавий ва халқаро кун тартибидаги кўплаб масалалар бўйича умумий позиция ва ўхшаш қарашлар мавжуд.
— Яккама-якка музокараларимиз давомида икки томонлама ҳамкорлигимизнинг долзарб масалаларини батафсил муҳокама қилдик. Савдо-иқтисодий ҳамкорликка келсак, савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратишга келишиб олдик. Сўнгги беш йил ичида ўзаро савдо ҳажми тўрт баравардан ортиқ ошди ва бугунги кунда ярим миллиард доллардан ошди. Бу йил ҳам ижобий кўрсаткичлар сақланиб қолмоқда. Туркманистон капитали иштирокидаги 140 га яқин компания савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлашга катта ҳисса қўшмоқда. Улар Қозоғистонда муваффақиятли фаолият юритмоқда. Қозоғистоннинг Туркманистон иқтисодиётига инвестициялари 120 миллион доллардан ошди. Қозоғистон Ҳукуматига икки мамлакат бизнесига зарур ёрдам кўрсатиш топширилди. Бундан ташқари, савдо-иқтисодий ва инвестиция ҳамкорлигимизни янада мустаҳкамлаш учун катта салоҳият мавжуд. Саноат, транспорт, логистика ва бошқа соҳаларда бир қатор лойиҳалар амалга оширилмоқда. Энергетика соҳасида, айниқса газ соҳасида ҳамкорлик жадал ривожланмоқда. Биз бу масалани аллақачон муҳокама қилдик. Ўйлайманки, бизни қизиқтирган масалаларга қайтамиз, — деди Президент.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Туркманистон Президентини Ақордада кутиб олгани ҳақида хабар берган эдик.